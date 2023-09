Angola ante possíveis bloqueios a diamantes russos pelo G7

O grupo das sete maiores economias do mundo poderá impor, nas próximas três semanas, uma proibição de importação de diamantes russos, como penalização pela invasão da Ucrânia por Moscovo.

A medida, se for aprovada, entrará em vigor a 1 de janeiro de 2024.

O G7 constitui 70 por cento do mercado de consumo de diamantes do mundo e uma decisão do tipo pode afetar e muito o comércio daquelas pedras preciosas.

Em Angola, apesar da ligação que o país tem com a gigante russa Alrosa, pergunta-se dse uma eventual medida pode ter influências no país.

Uma fonte da estatal de diamantes ENDIAMA, sem gravar entrevista, disse à Voz da América não acreditar que possa haver qualquer impacto em Angola.

Outra fonte ligada ao Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, que também falou sem gravar entrevista, afirmou que Angola não compra nem vende diamantes à Rússia e que os diamantes produzidos no país são certificados por uma firma designada PK, da qual a empresa Russa Alrosa é sócia, mas reiterou que a venda é feita no mercado internacional sem qualquer participação de Moscovo.

Rufino Shinde, especialista no negócio de diamantes, é de opinião que, pelo nível elevado de produção que a Rússia tem de diamantes, não há como esta medida não afetar a indústria diamantífera angolana.

"Há momentos em que os diamantes provenientes de outros países perdem valor no mercado internacional devido exatamente à produção de diamantes da Rússia que é muito grande, tanto em quantidade como em qualidade, é por isso que quando os diamantes de Angola vão, para o mercado mundial, devido à produção enorme de diamantes da

Rússia os nossos diamantes perdem muito valor", explica.

José Papa, outro entendido em diamantes, diz que uma coisa não tem nada a ver com outra e que uma eventual decisão deste tipo em nada afeta a indústria de diamantes de Angola.

"Os russo têm Kimberlito que pode ir até aos 56 anos na sua exploração, é sobre esses jazigos que ficarão afetados que nada têm a ver com o negócio de diamantes de Angola, e os russos estão em Angola apenas

como operadores, nada têm a ver com a nossa riqueza diamantífera", assegura Papa.

Por seu lado, o investigador do Instituto de Desenvolvimento e Democracia Aleixo Sobrinho entende que tal decisão, a acontecer, não vai afetar Angola por ser uma indústria que só beneficia um pequeno grupo de indivíduos.

"O negócio de diamantes em Angola é dos mais frustrantes que os cidadãos podem pensar que existe, grande parte do território das Lundas está sob controlo dos generais e dirigentes do partido no poder, para os cidadãos é indiferente, se este negócio não tem beneficiado a população, da mesma forma que não pode afetar, o negócio dos diamantes porque serve a um grupo restrito de indivíduos que ostenta riqueza", conclui Sobrinho.



A empresa russa Alrosa controla oficialmente mais de 32 por cento da mina de Catoca, considerada a quarta maior mina de diamantes do mundo, juntamente com a estatal angolana ENDIAMA.