Angola: Alterações ao código penal podem levar a “perseguições” e “ditadura jurídica”, avisam juristas

Dois juristas angolanos criticaram algumas das propostas alterações ao código penal, avisando que podem ser usadas para perseguir pessoas sob pretexto da luta contra a corrupção.

O parlamento angolano aprovouhoje na generalidade a proposta de lei que altera o Código do Processo Penal (CPP) angolano, alterações centradas em 16 artigos do diploma, visando a “melhoria das normas do combate à corrupção e impunidade”.

Pelo menos 16 artigos devem ser alterados, no âmbito desta proposta de lei entre eles o artigo 254.º, que segundo segundoo ministro da Justiça francisco Queirós, “reforça os pressupostos para a detenção do arguido fora do flagrante delito de modo a acautelar-se cabalmente os fins que ela visa atingir”.

A alteração do artigo 286.º do CPP visa por outro lado “autonomizar o arresto preventivo, enquanto medida de garantia patrimonial, evitando-se situações em que aplicada a caução económica o arguido possa dissipar o património enquanto se aguarda pela sua prestação”.

Lindo Bernardo Tito jurista e deputado angolano opoe-se às alterações por, segundo disse, visarem única e simplesmente deterem determinadas figuras.

“A alteração ao código penal, proposta não visa uma boa intenção por parte do proponente porque o código penal não pode ser alterado para atender uma questão pontual, e é um instrumento que deve ter estabilidade, após tal circunstância pode nao ter no futuro”, disse.

“O que se procura ter com a competência de que os procuradores prendam mesmo sem flagrante delito visa prenderem algumas pessoas daqui algum tempo e isso nao é construir um sistema jurídico estável" disse.

Agostinho Sicato, analista angolano, defende também que os fundamentos avançados podem criar perseguição a diversas figuras e constituir um estado de ditadura jurídica.

“O combate à corrupção pode se utilizar também para se perseguir adversários políticos e falo os de dentro como os de fora dos partidos políticos e nesta narrativa teremos uma ditadura jurídica”, disse.

“Por isso precisamos de cautela”, accrescentou