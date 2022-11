Angola: Agente da polícia morto a pedrada por residentes em Cafunfo

Um oficial da Polícia Nacional (PN) foi morto à pedrada por residentes na localidade Cafunfo, município do Cuango, província da Lunda Norte, na terça-feira, 8, por alegadamente ter disparado mortalmente contra um jovem quando tentava dispersar uma briga entre alguns cidadãos.



Inconformados com a ocorrência, residentes do conhecido bairro Bala-Bala terão desarmado e apedrejado o agente da PN até à morte.



Fontes locais disseram à VOA, que o oficial, identificado como António Gambajó, exercia o cargo de comandante do Posto Policial de Cavuba, Município de Xamuteba.



As fontes da VOA precisaram que, Arlindo João Costa, de 17 anos de idade , morto “acidentalmente” era, por sinal, sobrinho do agente da PN.



O Serviço de Investigação Criminal (SIC) estará a investigar as circunstâncias da morte do oficial da PN ao mesmo tempo que procura os autores do crime, acusados igualmente de se terem apossado da arma da vítima.



O activista Jordan Muacabinza condena a acção afirmando não haver sentido em “fazer justiça por mãos próprias quando existem órgãos competentes para o efeito”.



Contactado, pela VOA, o responsável pelo SIC na região, Domingos Dalila, disse não ser da sua competência qualquer pronunciamento sobre o incidente.