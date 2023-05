Angola: advogados querem que presidente trate de igual Exalgina Gamboa e Joel Leonardo

A Ordem dos Advogados de Angola (OAA) considera “legítima” a decisão, tomada em assembleia geral neste fim de semana, de instar o Presidente João Lourenço, a convidar o líder do Tribunal Supremo (TS), Joel Leonardo, a renunciar ao cargo sem prejuízo da presunção de inocência , enquanto decorrem os processos investigativos publicamente conhecidos.

Aquela associação profissional sugere que João Lourenço faça o mesmo que fez em relação à antiga presidente do Tribunal de Contas, Exalgina Gamboa, quando a aconselhou a colocar o seu cargo à disposição.

O coordenador Nacional para as Prerrogativas dos Advogados, Vicente Pongolola, disse à Voz da América que se o recurso ao mais Alto Mandatário do país não resultar, a OAA admite intentar uma providência cautelar junto do Tribunal Supremo para a suspensão do também presidente do Conselho Superior da Magistratura Judicial (CSMJ).