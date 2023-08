Angola: Advogado de Pedro Lussati considera ilegal leilão de carros e embarcações do major

O advogado do major angolano Pedro Lussati, condenado a 12 anos de prisão pelos crimes de peculato de forma continuada, fraude no transporte de moeda para o exterior e branqueamento de capitais, foi impedido pela justiça de falar como tal, numa conferência de imprensa que ele convocou nesta sexta-feira, 11, para falar do caso e da carta que o seu constituinte enviou ao Parlamento.

Francisco Muteca falou, então, como jurista na concorrida conferência de imprensa em que considerou ilegal a venda de carros e embarcações do antigo tesoureiro da banda musical da Presidência da República.

Eugenia Texa, também advogada de Pedro Lussaty, justificou a carta enviada à Assembleia Nacional com denúncias feitas contra o general Fernando Garcia Miala, chefe do Serviço de Inteligência e Segurança do Estado (SINSE).

Ouça a reportagem: