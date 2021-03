Angola: Activistas detidos em manifestação no Uíge

Cerca de dez activistas foram presos esta manhã, 20 de Março, no Uíge, durante uma manifestação de repúdio ao governo angolano, que durou cerca de uma hora.

A manifestação que tinha como objectivo a reclamação da asfaltagem dos 89 quilómetros do troço Buengas/Sanza Pombo, cuja obras encontram-se paralisadas há três anos por falta de recursos, coincidiu com outra convocada pelo activista Jorge Kisseque.

Sob o comando dos ativistas provenientes de Luanda, o protesto convocado por Kisseque, tinha a intenção de exigir a alternância do governo do MPLA e a substituição dos administradores dos municípios do Uíge, Buengas, Quimbele, Songo e Bembe, por alegada má gestão de recursos financeiros por parte dos dirigentes naqueles municípios do interior da província do Uíge.

Estas duas manifestações terminaram em detenção dos activistas.

Os activistas marchavam pelas ruas da cidade do Uíge munidos de cartazes, entoando cânticos e mensagens de reclamações sobre o governo, como “MPLA 45 anos é muito queremos te fora”, quando foram detidos pela polícia.

Entre os detidos estão Jorge Kisseque da província do Uíge, Nito Alves, Mulaza, David Salé, Mutu Muxima provenientes de Luanda, entre outros.

Até ao momento, a polícia e os Serviços de Investigação Criminal ainda não se pronunciaram sobre o sucedido.