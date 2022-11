Angola é “parceiro estratégico” dos EUA, afirma Antony Blinken

Os Estados Unidos consideram Angola “um parceiro estratégico” e esperam alargar as relações entre os dois países, disse o secretário de Estado americano.

Numa mensagem por ocasião do 47o. aniversário da independência de Angola, que se assinala nesta quarta-feira, 11, Antony Blinken salientou também a cooperação em questões de segurança e combate à corrupção.

“Os Estados Unidos valorizam Angola como um parceiro estratégico e líder nos foros globais e regionais,” escreveu o chefe da diplomacia americana.

“Sinto-me orgulhoso pela expansão das nossas relações bilaterais, incluindo o trabalho conjunto sobre segurança regional, cooperação Atlântica e no combate à corrupção”, acrescentou Blinken que disse estar “optimista que podemos continuar a expandir as relações entre as nossas duas grandes nações, incluindo expandir as relações económicas e comerciais”.

Blinken recordou ainda a importância da próxima cimeira de líderes Estados Unidos-África em Dezembro e reafirmou “o nosso empenho mútuo para a paz e segurança”.