Angola: é o poder judicial independente do poder político?

Analistas em Luanda estão indignados com falta de independência nas

decisões dos tribunais, principalmente o Tribunal Constitucional.

O debate com os deputados João Pinto do MPLA,

Joaquim Nafoia da UNITA, os analistas politicos, Olivio Kilumbo e

Albino Paquissi.

A maioria dos projectos para criação de partidos políticos que deram

entrada no Tribunal Constitucional acabaram chumbados e os seus

proponentes acusam aquela instituição judicial, de estar ao

serviço do poder político para inviabilizar a diversidade partidária

no país.



Alguns membros das comissões instaladores de partidos políticos

receiam o facto da separação de poderes, entre os tribunais e o poder

político estarem a viver um acelerado retrocesso, cujos sinais se

assemelham às práticas do regime de José Eduardo dos Santos.



Em causa está igualmente, a violação de direitos, liberdades e

garantias fundamentais, como é caso da participação na vida política,

nos termos do artigo 52 da Constituição da República.



Para os intervenientes deste debate os princípios consagrados na Constituição, como a participação na vida política, estão a ser postos em causa e ninguém, no pais, tem esclarecido o público o que, realmente está acontecer com a gestão do Tribunal Constitucional.



Alguns círculos acusam aquele órgão judicial de impedir o

surgimento de mais actores políticos, que possam rivalizar com o

partido no poder, nas próximas eleições.



Na última semana, o mesmo tribunal rejeitou o pedido da filha do

antigo Presidente, para impugnar a decisão da Assembleia Nacional que

determinou a sua perda de mandato em Outubro do ano passado, devido à

ausência prolongada no parlamento.



Em Dezembro, a ex-deputada do MPLA, recorreu ao Tribunal

Constitucional para que fosse invalidada a deliberação do parlamento.



Os juízes negaram provimento ao pedido, por considerarem que a

resolução de 19 de outubro da Assembleia Nacional “não violou

preceitos constitucionais, o estatuto de deputada nem o código de

ética e decoro parlamentar”, segundo o acórdão datado de 15 de abril.