Analistas moçambicanos saúdam financiamento do FMI, mas pedem reforço da transparência

Analistas moçambicanos consideram que o programa de financiamento de 470 milhões de dólares aprovado pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) vai aumentar a disponibilidade das fontes de financiamento à economia nacional, mas defendem que a instituição financeira deve continuar a pressionar Maputo para cumprir os critérios da transparência e boa governação.

O economista e director económico da Confederação das Associações Económicas de Moçambique (CTA), Eduardo Sengo, é de opinião que a retoma do programa de assistência do FMI a Moçambique vai ter um impacto bastante positivo na economia do país, sobretudo porque aquela instituição vai encorajar outros parceiros.

Sengo avança que muitos financiadores, sobretudo os multilaterais, não trabalham em economias onde o FMI não esteja a fazer as avaliações periódicas do ponto de vista técnico e de financiamento, "e isto significa que Moçambique poderá ter o retorno do apoio de parceiros de cooperação multilaterais e do mercado financeiro em geral".

Um dos aspectos mais importantes deste acordo de financiamento, acrescenta Eduardo Sengo, é o aumento da disponibilidade de recursos porque o FMI está a colocar, logo à partida, 470 milhões de dólares, "represenando o aumento dos recursos disponíveis para financiar o desenvolvimento do país e a diversificação económica em todos os aspectos".

Sengo realça o facto de o apoio ter áreas específicas, para além do desenvolvimento económico e social, a questão da transparência e boa governação, "e isso é muito importante para o desenvolvimento do país".

"Nós gostariamos que o FMI prestasse apoio técnico no sentido de ajudar o país a reduzir o custo do financiamento e a facilitar o desenvolvimento do ambiente de negócios, como forma de apoiar o sector privado em particular, que é o motor do desenvolvimento", realça aquele economista.

Ainda para Eduardo Sengo, um dos grandes constrangimentos do empresariado,neste momento, é o custo do financiamento, que é muito alto, e inibe o crescimento dos sectores primário e secundário e a diversificação económica de forma geral.

Ele anota que nos últimos três anos, do crédito concedido ao sector privado, apenas cerca de 16 por cento foram para os sectores primário e secundário, que são os sectores produtivos.

"Como é podemos ajudar a diversificação económica se não conseguimos financiar os sectores produtivos que vão oferecer a base para essa diversificação", interroga-se o director económico da CTA.

Por seu turno, o analista político Tomás Rondinho considera que com este acordo o FMI pretende ver até que ponto Moçambique vai cumprir os critérios da transparência.

A economista e pesquisadora do Centro de Integridade Pública (CIP), Leila Constantino, diz também ser fundamental a questão da transparência na gestão de fundos e enaltece o papel do FMI na mobilização de outros parceiros.