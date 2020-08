Analistas dizem que não legalização do Pra-Já - Servir Angola coloca em causa a justiça

A não legalização do projeto político de Abel Chivukuvuku é

considerada uma vergonha e está chocar várias sensibilidades

angolanas.



Um duro golpe para a democracia multipartidária e para imagem de

Angola no exterior, é como muitos angolanos qualificam a

decisão do Tribunal Constitucional, que, mais uma vez, não deu

provimento ao recurso interposto pelos advogados do projeto político

PRA JÁ–Servir Angola.



Ao fazer fé nas preocupações levantadas pela sociedade, a credibilidade

dos tribunais em Angola está cada vez mais posta em causa, a julgar

pelo aumento de casos de suspensões em relação à atuação dos

tribunais.



Ao reagir a este assunto nas redes sociais, o bispo de Cabinda, Dom

Belmiro Tchissengueti, escreveu que o que está acontecer com o PRA-JÁ

Servir Angola, “é uma vergonha para um pais e um péssimo precedente

para a história política de Angola”.



Aquele líder católico considera que esta decisão do TC descredibiliza o sistema de justiça e gera desconfiança nos investidores estrangeiros que ficam sem garantias jurídicas em caso de algum confronto com um detentor do poder.



Quem também manifestou o seu descontentamento foi o maior partido na

oposição em Angola.

Em comunicado, a UNITA lembra que os atos dos tribunais devem ser pautados por inquestionáveis níveis de transparência, idoneidade e legalidade.



A UNITA considera que o TC tem desperdiçado algumas oportunidades de esclarecer as suas tomadas de decisões.



Com esta decisão do TC, o sonho de Abel Chivukuvuku de transformar o seu projeto em partido político pode ter ficado definitivamente encerrado.



Em declarações a Televisão Pública de Angola, o diretor do gabinete

dos partidos políticos do TC revelou que no processo de apresentação de documentos não havia correspondência.



Juvenil Paulo esclareceu também que as assinaturas autenticadas ao

nível dos cartórios notariais não vinculam aquele tribunal.

Nesta edição da Janela de Angola, da VOA, o tema é analisado pelo jurista Luís Jimbo, o analista político Custódio Faria e o economista Josué Chilundulo.

Ouça: