Analistas angolanos falam em crise na justiça, Presidente tem outra leitura

Vários analistas políticos em Luanda afirmam que o sistema judicial angolano bateu no fundo e o combate à corrupção continua por conseguir..

Nesta semana, e na sequência da demissão da presidente do Tribunal de Contas, de muitas denúncias contra o presidente do Tribunal Supremo e de protestos de magistrados, o Presidente João Lourenço afirmou que não se pode falar em crise na justiça.



Entretanto, o sistema judicial em Angola vive um dos piores registos da sua história desde a sua existência como pilar do Estado democrático e de Direito.

Assim qualificam vários especialistas e o coro de reações de vários sectores da sociedade que deixaram de acreditar no valor

moral do poder judicial.



Analistas jurídicos e políticos consideram, por outro lado, que João Lourenço está a ser vítima de uma estrutura que não c compreendeu ou se entregou conscientemente à derrota diante de instrumentos para o combate à corrupção que deixou de existir.



O adiamento da cerimónia de abertura do novo ano judicial fica marcado como a bomba que explodiu contra duas instituições,

inicialmente vistas como aliados do Presidente da República na sua

cruzada contra a corrupção, mas que acabaram por cair na sua própria

armadilha.

Ou seja, o Tribunal de Contas e o Tribunal Supremo são hoje apontados como o epicentro da corrupção em Angola.



Os actos praticados por João Lourenço para forçar a demissão da presidente do Tribunal de Contas são considerados por vários

profissionais da justiça como tendo sido feitos ao arrepio.

Nunca a história da justiça em Angola registou um facto semelhante, como

referem vários juristas, sucessivas violações à Constituição da República por um único órgão, no caso o Presidente da República.



Entretanto, em entrevista à Rádio France

Internacional (RFI), João Lourenco refutou a existência de uma crise institucional

no país, mas assumiu que não presidiu ao acto solene que habitualmente

marca o arranque do ano judicial em virtude dos últimos acontecimentos.



Vários juristas que acompanham a exposição negativa por que passa o sistema judicial, questionam o facto de haver um problema de

liderança.

Os juristas Luis Jimbo e Manuel Cangundo e o analista político Albino Pikisi abordam esta situação.

Acompanhe: