"Ana" fez 70 mortos em Moçambique, Madagascar e Malauí

O número de mortos da tempestade ANA que atingiu Mocambique, Madagascar e Malaui subiu para 70 nesta quinta-feira, com equipas de emergência lutaram para reparar infra-estruturas danificadas e ajudar dezenas de milhares de vítimas.

Com chuvas torrenciais, a tempestade tropical Ana abateu-se na segunda-feira sobre Madagáscar antes de entrar em Moçambique e no Malawi

Os trabalhadores de Socorro e as autoridades dos três países estão ainda a avaliar a extensão total dos danos.

Madagáscar comunicou 41 mortos, com 18 outros mortos em Moçambique e 11 no Malawi.

Nos três países mais duramente atingidos, dezenas de milhares de casas foram danificadas. Algumas caíram sob a forte chuva, prendendo as vítimas nos seus escombros.

Nos três países mais duramente atingidos, dezenas de milhares de casas foram danificadas. Algumas desabaram sob a chuva forte, prendendo as vítimas nos escombros.

As pontes foram arrastadas por riosque saltaram as suas margens, afogando gado e submergindocampos agrícolas destruindo a subsistência das famílias rurais.

Em Madagáscar, 110.000 tiveram de fugir das suas casas. Na capital Antananarivo, escolas e ginásios foram transformados em abrigos de emergência.

No norte e centro de Moçambique, Ana destruiu 10.000 casas, dezenas de escolas e hospitais, e desligou as linhas eléctricas.

A maior parte do país perdeu electricidade no início da semana, depois de as águas das cheias terem atingido as estações geradoras. A electricidade foi restaurada até quinta-feira em partes do país, mas partes da rede eléctrica foram destruídas.

O serviço meteorológico de Moçambique refere a formaçao de outra tempestade sobre o Oceano Índico nos próximos dias.

A África Austral, e especialmente Moçambique, tem sofrido repetidas tempestades destrutivas nos últimos anos.

No vizinho Malawi, o governo declarou um estado de desastre natural.