Análise: Despedimento e suspensão de contratos de professores ameaça o sistema de ensino 

A crise causada pela pandemia do novo Coronavírus continua a produzir

um cortejo de consequências sem precedentes, em várias instituições

do pais e na vida de vários angolanos. Na educação, há uma grande ameaça de despedimentos sem precedentes..



Depois das empresas do sector privado terem declarado falência e

deixando na rua da amargura vários funcionários, o fenómeno dos

despedimentos em massa está a devastar empregos no sistema

de ensino, principalmente o privado.



Se a paralisação das aulas por causa da Covid-19 já fez acionar o

sinal vermelho, com o adiamento sem data do seu reinício, as

instituições de ensino revelam-se incapazes de suportar este quadro

sombrio.

O governo angolano suspendeu, recentemente, o pagamento de propinas em

todas as instituições públicas e privadas, até a retoma das aulas

presenciais, que ainda não tem data.



Segundo um decreto executivo, mantém-se suspensa à atividade letiva e

académica em todos os níveis de ensino, por tempo indeterminado,

estando o reinício dependente da evolução epidemiológica da Covid-19,

em todo o território nacional.



O reinício das aulas estava previsto para esta semana, para o segundo

ciclo do ensino secundário e ensino superior,mas as autoridades

viram-se obrigadas a recuar devido ao aumento significativo de casos de

coronavirus, nas últimas semanas, deixando o país na expectativa de

atingir o pico da pandemia.



Os gestores das instituições de ensino privadas agora pressionam o

governo, por via da suspensão dos contratos de trabalho

dos professores, num universo de mais de duzentos mil. A maioria dos colégios, creches e universidades privadas já deu início ao processo de despedimento dos seus professores.



Na universidade católica não haverá despedimento, mas a suspensão de

contratos de trabalho, é uma certeza, como nos confirma o docente

Laurindo Viagem, que justifica esta decisão devido a falta de

recursos.

Para falar sobre oassunto, ouvimos o porta voz da Universidade Católica de Angola, Laurinda Viagem; o presidente da Associação do Ensino Particular,

António Pacavira; a vice-presidente do SINPROF, Hermínia Ferreira; o

economista Josué Chilundulo; o analista politico Mateus Magalhaes; e o

jurista David Mendes.