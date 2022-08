Análise: Campanha eleitoral dominada pelo MPLA e UNITA

Duas semanas depois do início da campanha eleitoral em Angola a troca

de acusações entre os dois principais concorrentes têm marcado o

ambiente político rumo às eleições de 24 de Agosto próximo.



Até agora não houve o registo de incidentes relevantes, mas o

candidato do maior partido da oposição continua a denunciar

irregularidades na organização do processo, apontando culpas à

Comissão Nacional Eleitoral (CNE).



A semana também ficou marcada com a entrega dos delegados de lista

que vão fiscalizar o processo em nome dos partidos concorrentes, e credenciamento de observadores nacionais.



Nisso, muitos partidos queixam-se por não terem conseguido garantir a

presença dos seus delegados nas listas, em vários pontos do pais,

alegando dificuldades no manuseamento de equipamentos eletrónico

disponibilizado pela Comissão Nacional Eleitoral para o cadastramento.

Transição

Por outro lado, a segunda semana de campanha

eleitoral foi marcada pelo facto do MPLA vir a público negar que

tenha negociado com o líder da UNITA condições para a transição do

poder político.



Através de um comunicado de imprensa a Direcção da UNITA qualificou o conteúdo da abordagem do secretário do Bureau Político do MPLA como sendo de intimidação e de insinuação belicosa.



Durante a conferência de imprensa realizada esta semana, o secretário

do Bureau Político do MPLA para os assuntos eleitorais, João de

Almeida Martins, confirma o encontro com o presidente da UNITA a

seu convite, mas diz que em nenhum momento se abordou a questão da

negociação de transição de poder.

Para falar sobre o assunto, ouvimos João de Almeida

Martins do MPLA, Olívio Kilumbo analista e candidato a Deputado pela

UNITA e Serra Bango Presidente de Direção da AJPD.

Acompanhe: