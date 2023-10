Americanos mortos, outros reféns do Hamas após violento ataque a Israel

O presidente Joe Biden reuniu com altos responsáveis dos EUA esta segunda-feira para discutir a resposta de Washington a uma guerra total entre as forças israelitas e o grupo militante palestino Hamas, enquanto as autoridades confirmavam que o grupo terrorista designado pelos EUA mantém americanos entre os reféns que capturaram em um ataque de fim de semana sobre Israel.

Biden “orientou a sua equipa a acompanhar a coordenação com Israel em todos os aspetos da crise e a continuar o seu trabalho com parceiros regionais para alertar qualquer pessoa que possa tentar tirar vantagem desta situação”, afirmou a Casa Branca numa nota distribuída aos jornalistas. , acrescentando que Biden está em conversação com aliados próximos.

Funcionários do Departamento de Estado dos EUA disseram esta segunda-feira que os americanos estão entre os numerosos reféns capturados por militantes do Hamas como parte de seu ataque multifacetado no sábado.

Nove norte-americanos também estão entre os mortos, disse o porta-voz Matthew Miller, que não especificou quantos norte-americanos estão mantidos como reféns.

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, disse esta segunda-feira que 800 israelitas foram mortos e mais de 2.500 feridos. Ele repetiu as estimativas das autoridades de saúde palestinas de que mais de 500 palestinos foram mortos, acrescentando que mais de 3.000 ficaram feridos.

O número de reféns, disse Guterres, era “mais de 100, possivelmente mais”, incluindo mulheres civis, crianças e idosos. “Alguns são mantidos reféns dentro de Israel e muitos outros foram levados para dentro da Faixa de Gaza”, disse ele.

Esta situação representa um desafio extraordinário para a liderança israelita, escreveu o analista Natan Sachs, da organização sem fins lucrativos Brookings Institution.

Países lutam para evacuar cidadãos da zona de guerra Israel-Hamas

Enquanto isso, em todo o mundo os governos estão a esforçar-se para saber o paradeiro dos seus cidadãos em Israel e, em alguns casos, evacuá-los no meio do conflito entre Israel e o grupo militante palestiniano Hamas.

Vários estrangeiros foram mortos ou feitos reféns quando combatentes do Hamas saíram da Faixa de Gaza no sábado e começaram a atacar alvos em Israel, principalmente o festival de música Tribe of Nova, no qual cerca de 260 pessoas perderam a vida.

O governo da Tailândia disse que 12 cidadãos tailandeses foram mortos e outros 11 feitos reféns pelo Hamas.

A Argentina confirmou que quatro dos seus cidadãos foram mortos, enquanto a BBC informou que “mais de 10” cidadãos britânicos estão mortos ou desaparecidos, embora apenas duas mortes tenham sido confirmadas.

Com a maioria dos voos regulares de e para os principais aeroportos de Israel cancelados, os governos estão a organizar voos charter para evacuar os cidadãos que desejam deixar o país.

A Hungria evacuou 215 pessoas de Israel em dois aviões durante a noite, que chegaram em segurança em Budapeste, disse o ministro das Relações Exteriores, Peter Szijjarto, em um post no Facebook na manhã de segunda-feira.

Um avião da força aérea de Portugal está a caminho de Chipre e depois irá a Israel para repatriar 190 portugueses que se inscreveram para regressar, incluindo os que se encontram em viagem de turismo, de acordo com as autoridades portugueses. Um outro avião, este da linha aérea de bandeira, irá também depois levá-los de Chipre para Portugal.

Segundo o Serviço Albanês da VOA um voo transportando 40 cidadãos da Albânia, Kosovo e Macedónia do Norte aterrou na capital da Albânia, Tirana, no domingo à noite. Os evacuados foram recebidos no aeroporto pelo ministro das Relações Exteriores da Albânia, Igli Hasani. O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Albânia anunciou que "nos próximos dias, haverá mais voos especiais para Tel Aviv, enquanto também estamos a coordenar com os ministérios irmãos dos países da região para ajudar todos os cidadãos que procuram regressar a seus países.”

A Macedónia do Norte está a tentar organizar a evacuação para entre 150 e 200 dos seus cidadãos que permanecem em Israel. O primeiro-ministro do país, Dimitar Kovačevski, disse que a embaixada em Israel está a “trabalhar 24 horas por dia” para contactar e localizar todos eles.

Outros esforços de evacuação em grande escala estão em curso.

O México anunciou na segunda-feira que enviaria dois aviões a Tel Aviv para resgatar cidadãos mexicanos. O presidente Andrés Manuel López Obrador disse que cerca de 5.000 cidadãos mexicanos estão em Israel e cerca de 300 pediram para sair.

O porta-voz do governo cambojano, Pen Bona, disse à VOA Khmer que o país estava trabalhando com as autoridades israelenses para evacuar os cambojanos. Ele disse que o governo também está em coordenação com as autoridades israelenses “para que possam garantir a segurança de todos os cidadãos e estudantes cambojanos que estão lá”.