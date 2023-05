Americana Amy Pope nova directora-geral da OIM é felicitada pelos EUA

A americana Amy Pope vai ser a nova directora-geral da Organização Internacional para as Migrações (OIM), após o cessante responsável, o português António Vitorino, ter retirado a sua candidatura, na sequência da derrota na primeira volta da eleições realizada nesta segunda-feira, 15, à porta fechada em Genebra.

Em comunicado, o secretário de Estado americano deu os parabéns à antiga directora-geral adjunta para Gestão e Reforma da OIM, e disse que "a eleição de Amy Pope reflecte um amplo apoio por parte dos Estados-membros da sua visão de manter as pessoas no centro da missão da OIM, ao mesmo tempo em que implementa reformas importantes de governação e orçamento para garantir que a OIM esteja preparada para lidar com os desafios que enfrenta".

Antony Blinken, que destacou o facto de Pope ser a primeira mulher a dirigir aquela agência da ONU em 72 anos, agradeceu a António Vitorino "pelo seu serviço e liderança da OIM nos últimos cinco anos".

O chefe da diplomacia americana defendeu uma OIM "mais eficaz e inclusive".

A AFP informou, anterormente, que Vitorino retirou a sua candidatura depois de perde na primeira votação em que participaram 15 países, na qual eram necessários 110 votos para conseguir a vitória.

"Hoje, durante a primeira volta, o resultado apontou para um apoio maior para a candidata americana e senhor António Vitorino tomou a decisão de retirar a sua candidatura", confirmou mais tarde mo ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal João Gomes Cravinho.

Pope, que deixou o cargo na OIM há algum tempo para concorrer ao posto, escreveu no Twitter que estar "humilde e honrada" por ter sido escolhida pelos 175 Estados membros da OIM como nova directora-geral.



"Estou pronta para trabalhar com todos os nossos Estados membros e parceiros globais para libertar as oportunidades oferecidas por uma migração eficaz, ordenada e humana", acrescentou.



Em 2021, Pope foi conselheira sénior em Migração do Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que apoiou publicamente sua candidatura.

A OIM foi dirigida em 72 anos por 10 dircetores-gerais, dos quais oito americanos.

António Vitorino assumiu o cargo em 2018, depois de os países membros da agência terem rejeitado um candidato apresentado pela administração de Donald Trump.

A nova responsável toma posse a 1 de Outubro.

C/Reuters