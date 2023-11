Ambientalistas pedem suspensão do financiamento do projecto da TotalEnergies em Moçambique

Bancos e outros financiadores deveriam retirar seu apoio ao terminal de gás natural liquefeito (GNL) de US$ 20 biliões da TotalEnergies em Moçambique, pediram grupos de lobby ambiental em carta enviada a mais de duas dúzias de financiadores do projeto, na semana passada.

A carta, vista pela Reuters, surge num momento crucial para a empresa energética francesa, que se prepara para relançar o maior projecto de investimento directo estrangeiro de África.

Os activistas alertam que o projecto pode agravar as alterações climáticas e alimentar abusos dos direitos humanos na empobrecida nação da África Austral.

“Como apoiante financeiro crítico do projecto, vocês têm uma responsabilidade directa e importante nos seus terríveis impactos”, afirma a carta, apoiada por mais de 100 organizações, incluindo a ActionAid Internacional e a Greenpeace França.

No mês passado, os legisladores nos Países Baixos disseram que insistiriam em ser consultados sobre questões de segurança e direitos humanos antes de poderem aprovar uma garantia de empréstimo de mil milhões de euros (1,06 mil milhões de dólares) para o projecto, paralisado desde Abril de 2021.

Saudando a decisão holandesa como um sinal importante, Lorette Philippot, ativista de finanças privadas da Friends of the Earth France, disse que os ativistas estão "esperançosos de que outros financiadores realizem avaliações adequadas e se retirem deste projeto de bomba-relógio".

A TotalEnergies disse que os acordos permaneceram inalterados em relação às suas declarações anteriores e que o financiamento do projeto permanece em vigor, apesar de uma suspensão de “força maior” em 2021, quando militantes islâmicos ameaçaram o local do projeto.

Um porta-voz da empresa disse que uma atualização sobre os detalhes é esperada nesta semana.

Retoma

Os acordos de financiamento para o projecto foram celebrados em 2020 com empréstimos directos e cobertos de oito agências de crédito à exportação, 19 bancos comerciais e do Banco Africano de Desenvolvimento (BAD).

O Societe Generale SOGN.PA, um dos principais bancos comerciais envolvidos, não quis comentar. O BAD também se recusou a comentar.

O Grupo Absa confirmou a recepção da carta e disse que irá considerar o seu conteúdo antes de responder à correspondência.

Cerca de 15 mil milhões de dólares em financiamento estão actualmente a ser revistos como parte dos procedimentos de reinício, disse um responsável de crédito com conhecimento das negociações actuais.

A Corporação de Seguros de Crédito à Exportação da África do Sul tem planos para obter a aprovação do conselho no início do próximo ano para apoiar o projecto, disse o CEO em exercício, Ntshengedzeni Maphula, à Reuters.

O atraso do projecto levou alguns investidores a reavaliarem os seus anteriores pressupostos de custos à luz da inflação e das oscilações do mercado global do gás.

O banco Exim dos EUA, que garante US$ 5 biliões, disse que estava a fazer a devida diligência sobre os planos para retomar a construção.

"O EXIM irá rever e avaliar quaisquer alterações propostas aos termos do seu financiamento aprovado do projecto Mozambique LNG", disse à Reuters Reta Jo Lewis, presidente do banco, no início deste mês.

Os insurgentes islâmicos atacaram a cidade portuária de Palma em Março de 2021, matando muitos civis em áreas próximas dos projectos de infra-estruturas do GNL de Moçambique.