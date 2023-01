Ambientalistas angolanos saúdam combate ao plástico, mas dizem haver outras prioridades

Especialistas angolanos consideram importante a eliminação do plástico no país mas defendem que há outras prioridades para as quais o Governo deve virar as suas atenções.

Esta reacção surge à decisão do Presidente João Lourenço de criar um grupo de trabalho para elaborar um Plano Nacional de Banimento dos Plásticos, a ser coordenado pelo ministro de Estado e chefe da Casa Civil do Presidente da República.

O Despacho Presidencial, datado de 29 de Dezembro, justifica a intenção com os "preocupantes índices de poluição decorrentes da utilização dos plásticos em geral, cujo modo de produção e utilização não encontra regulação na legislação interna”.



Sem números, o documento evoca a necessidade de o país “fazer face à degradação ambiental e regular o modo de produção e utilização destes produtos”.



Para o ambientalista Bernardo Castro, “erosões e inundações impactam mais e com maior intensidade a vida das populações do que o plástico.”

Castro diz que "existe uma escala de prioridades que já foram estabelecidas dentro do Programa da Acção Nacional para a Adaptação Climática que não têm sido materializadas”.



Por sua vez, o economista Estevão Gomes entende ser “uma mais valia” a preservação do ambiente e das espécies marinhas , mas chama à atenção para a necessidade de se “amenizar os efeitos colaterais do plástico sobre o ambiente e velar pela qualidade de vida das populações.”



O grupo de trabalho multidisciplinar criado pelo Presidente da República integra os ministros do Ambiente, Economia e Planeamento, Administração do Território, Educação e Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social.



A ambientalista Fernanda Renée Ulombe Samuel, membro do Conselho da República, figura entre representantes de associações empresariais e da classe académica e dos órgãos de apoio à vice-presidência da República.