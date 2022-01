Amantes da literatura livre dão corpo a novo volume da antologia "Mulheres e seus destinos"

Antologia "Mulheres e seus Destinos” é uma obra com textos de 15 escritoras cabo-verdianas, que, depois do lançamento do primeiro volume em 2019, vai dar à luz um segundo volume.

A iniciativa é fruto de um desafio lançado pela escritora portuguesa Joana Nogueira à professora cabo-verdiana Lena Marçal, em Abril de 2019.

A ideia foi publicar poesias, prosas ou ilustrações sobre a mulher e a sua condição.

De regresso a Cabo Verde, a professora de línguas convidou a escritora cabo-verdiana Yara dos Santos para participar no projecto e ambas lançaram em Novembro de 2019 o primeiro volume.

Prefaciado pela escritora uruguaia, de nacionalidade espanhola, Carmen Posadas, considerada pela revista americana Newsweek, em 2002, “uma das autoras latino-americanas mais relevantes da sua geração”, a antologia pretendeu contribuir para a igualdade de participação e reforço do posicionamento da mulher na literatura.

Agora, Lena Marçal, em conversa com VOA, confirma para 22 de Março o lançamento do segundo volume que tem como novidade o facto de os trabalhos serem apresentados em cinco idiomas, “na língua em que cada escritora quer”, nomeadamente crioulo, português, inglês, francês e espanhol,

Com organização de Lena Marçal e Joana Nogueira, este segundo volume é, segundo Marçal “uma oportunidade para as mulheres ainda desconhecidas no mundo literário revelarem o seu talento e, juntamente com autoras profissionais, contribuírem para a consciencialização e valorização de projectos de solidariedade e de responsabilidade social”.

O II volume da Antologia “Mulheres e seus Destinos”, sob organização de Lena Marçal e Joana Nogueira, é também um projecto que agrega mulheres de diferentes faixas etárias, diversos quadrantes sociais e particularmente mulheres escritoras e amantes da escrita livre”.

Desde o início, “este projecto literário teve e continuará a ter um carácter humanitário”, destaca a organizadora.

As receitas arrecadadas com a venda do primeiro volume destinaram-se à Associação Cabo-verdiana de Luta Contra Violência baseada no Género (ACLCVBG) e à Associação Cabo-verdiana de Luta Contra o Cancro (ACLCC), enquanto o beneficiário do segundo volume será o Centro de Acolhimento para Crianças com Vulnerabilidade Especial (CACVE), com sede em S. Vicente, que trabalha com crianças e adolescentes com paralisia infantil.

Ouça a entrevista com Lena Marçal.