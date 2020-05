América regressa ao espaço

A SpaceX, empresa privada de foguetões do empresário bilionário Elon Musk, e a Nasa colocaram dois astronautas americanos no espaço neste sábado, 30, que marca o regresso dos Estados Unidos à atividade depois de nove anos.

O SpaceX Falcon 9 decolou do Kennedy Space Center, na Flórida, às 16:22 com Doug Hurley e Bob Behnken, numa viagem de 19 horas a bordo da recém-projetada cápsula Crew Dragon, com destino à Estação Espacial Internacional.

O foguetão Falcon 9 conseguiu separar-se com sucesso da cápsula Crew Dragon, que continuou a viagem a caminho da Estação Espacial Internacional.

A última fase deste lançamento foi a separação da cápsula Crew Dragon com o restante propulsor do foguetão Falcon 9,um dos derradeiros momentos para esta missão da Crew Dragon, a qual também acabou por ser cumprida com sucesso.

A plataforma de lançamento foi a mesma usada para o último voo da Nasa, pilotado por Hurley, em 2011.

Desde então, astronautas americanos tiveram de usar a nave espacial russa Soyuz.

O diretor da Nasa, Jim Bridenstine, disse que retomar o envio de astronautas americanos em foguetões produzidos em solo americano é a prioridade da agência.

A última vez que a Nasa lançou astronautas no espaço num novo fogeutão foi há 40 anos.

Hurley e Behnken devem permanecer durante várias semanas na estação espacial, no auxílio a uma equipa no laboratório.

O Presidente americano, Donald Trump, o vice-presidente, Mike Pence, Elon Musk e vários colaboradores da SpaceX e funcionários da Nasa marcaram presença no lançamento.