Alpinista americana e guia local morrem após avalanches atingirem montanha tibetana

PEQUIM (AP) – A alpinista americana Anna Gutu e o guia nepalês Mingmar Sherpa foram confirmados como mortos no domingo, depois de avalanches terem atingido as encostas de uma montanha tibetana, enquanto outros dois permaneciam desaparecidos, de acordo com relatos da mídia chinesa.

As avalanches atingiram o Monte Shishapangma, no Tibete, no sábado à tarde, a 7.600 (cerca de 25.000 pés) e 8.000 metros (cerca de 26.000 pés) de altitude, de acordo com a agência estatal de notícias Xinhua.

Outras duas pessoas, a alpinista americana Gina Marie Rzucidlo e o guia de montanha nepalês Tenjen Sherpa, desapareceram, disse a agência de notícias.

Tenjen fez parte da dupla que bateu o recorde de escalada mais rápida das 14 montanhas com mais de 8.000 metros de altura em julho deste ano.

Ele queria se tornar o alpinista mais jovem a escalar todos os 14 picos duas vezes.

As avalanches também feriram gravemente o guia de montanha nepalês Karma Geljen Sherpa, que foi escoltado montanha abaixo por equipas de resgate e atualmente está em condições estáveis.

Um total de 52 alpinistas de vários países, incluindo EUA, Grã-Bretanha, Japão e Itália, tentavam escalar a montanha quando as avalanches aconteceram, disse a Xinhua.

As atividades de escalada em Shishapangma foram suspensas devido às condições de neve.

Shishapangma é a 14ª montanha mais alta do mundo, com mais de 8.027 metros (26.335 pés) acima do nível do mar.

Outubro é uma época popular para caminhar no Himalaia, pois é depois da estação chuvosa das monções, mas os especialistas alertam que as mudanças climáticas aumentaram o risco de avalanches na região.

Pelo menos 120 pessoas no Himalaia indiano foram mortas por avalanches nos últimos dois anos.