Cabo Verde: Alex Saab colocado em prisão domiciliária

O Tribunal da Relação de Barlavento, que havia determinado a extradição de Alex Saab para os Estados Unidos da América, acabou por ordenar a colocação do colombiano em detenção domiciliar.

Tal tinha sido a decisão saída do acórdão emitido a bem pouco tempo pelo tribunal da CEDEAO, mas que as autoridades judiciais cabo-verdianas não acataram, alegando que o país não tinha ratificado o acordo vinculativo à Instância judicial sub- regional africana.

Segundo informações que a VOA apurou junto de uma fonte bem posicionada, o emissário do Governo da Venezuela detido desde Junho do ano passado, deverá ficar agora numa residência na ilha do Sal escolhida pelos advogados de defesa, mas que será vigiada enquanto se aguarda pelo desfecho do processo.

Refira-se que após a decisão de extradição decretada pela Relação de Barlavento, a defesa de Alex Saab interpôs um recurso no Supremo Tribunal de Justiça.

Os advogados do colombiano e alguns juristas contestam a detenção do colombiano, afirmando que houve várias irregularidades e violações no processo que culminou na sua detenção.