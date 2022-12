Alemão raptado há mais de quatro anos no Níger foi libertado

Joerg Lange um trabalhador alemão de uma organização humanitária raptado há mais de quatro anos na parte occidental do Níger perto da fronteira com o Mali, foi libertado, disse a organização HELP para quem trabalhava.

A Help não forneceu quaisquer pormenores sobre os raptores ou sobre a sua libertação.

Lange foi raptado em 2018 numa cidade do Niger onde há ligações àAl Qaida e o Estado Islâmico.

A directora da Help Bianca Kaltschmit emitiu uma declaração afirmando que a organização está “agradecida com o facto do nosso colega Joerg Lange poder regressar à sua família mais de quatro anos e meio” depois de ter sido raptado.

Lange que tem 63 anos de idade trabalha no sector de ajuda humanitária há mais de 30 anos de idade.