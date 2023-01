Alec Baldwin vai ser acusado por homicídio involuntário

O actor Alec Baldwin e uma especialista em armas serão acusados de homicídio involuntário no tiroteio fatal de uma cineasta num cenário de um filme do Novo México, segundo anunciaram os procuradores quinta-feira, citando um "desrespeito criminoso pela segurança".



A Procuradora do Distrito de Santa Fé Mary Carmack-Altwies emitiu uma declaração anunciando as acusações contra Baldwin e Hannah Gutierrez-Reed, que supervisionaram as armas no cenário do filme de estilo western "Rust".



Halyna Hutchins morreu pouco tempo depois de ser ferida durante os ensaios num rancho na periferia de Santa Fé em 21 de Outubro de 2021. Baldwin apontava uma pistola a Hutchins quando a arma disparou, matando-a e ferindo o director Joel Souza.



O director assistente David Halls, que entregou a arma a Baldwin, assinou um acordo para se declarar culpado de uso negligente de uma arma mortífera, disse o gabinete do procurador distrital.



O homicídio involuntário pode envolver um homicídio que acontece enquanto um arguido está a fazer algo que é legal mas perigoso e age negligentemente ou sem precaução.



A acusação corresponde a um crime de quarto grau, punível com até 18 meses de prisão e uma multa de 5.000 dólares ao abrigo da lei do Novo México. As acusações incluem também uma disposição que pode resultar numa pena obrigatória de cinco anos de prisão, porque o crime foi cometido com uma arma.



Carmack-Altwies disse que as acusações serão apresentadas até ao final de Janeiro, e que Baldwin e Gutierrez-Reed receberão uma citação para comparecerem em tribunal. Ela disse que os procuradores renunciarão a um grande júri e confiarão num juiz para determinar se existe uma causa provável para avançar para o julgamento.