Alasca: Sarah Palin candidata-se ao Congresso

Sarah Palin apresentou a papelada para se juntar a, pelo menos, 40 candidatos que disputam o único assento de Alasca na Câmara dos Representantes.

O assento foi ocupado, por 49 anos, pelo Representante Don Young, que morreu no mês passado.

Os actuais e ex-legisladores estaduais, um cirurgião ortopédico e um membro do conselho municipal estão entre os que se apresentaram antes do prazo final de sexta-feira.

Uma primária especial está marcada para 11 de Junho.

Os quatro mais votados irão avançar para a eleição especial de 16 de Agosto, na qual será usada a votação de escolha classificada.

O vencedor servirá até o final do mandato de Don Young, em Janeiro de 2023.

Palin, ex-governadora do Alasca, foi candidata republicana à vice-presidência em 2008. Ela manteve um perfil discreto na política do Alasca desde que deixou o cargo em 2009, antes do final do seu mandato.