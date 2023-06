Al Shabab mata polícias no Quénia

Dois polícias foram mortos e cinco outros feridos quando suspeitos militantes do grupo somali al shabab atacaram agentes da policia em Mandera e Wajir no nordeste do Quénia.

Os ataques deram-se quando o ministro da segurança interna visitava o local.

No primeiro ataque os militantes do al shabab dispararam rockets contra um veiculo da polícia em patrulha em Elele no condado de Mandera. Um agente morreu e três outros ficaram feridos

O segundo ataque deu-se na aldeia de Ogorale no condado de Wajir numa emboscada a uma patrulha policial .

Um agente foi morto e dois outros ficaram feridos.

As autoriades policiais recusaram-se a comentar .