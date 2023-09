Al-Shabab ataca caravanas militares etíopes na Somália

Militantes do Al-Shabab atacaram na madrugada de domingo caravanas que transportavam soldados etíopes na região de Bakool, no sudoeste da Somália, informaram as autoridades somalis.



A emboscada visou duas caravanas, uma que viajava da cidade somali de Yeed para Wajid e a segunda que viajava de El Barde para a cidade de Huddur. As tropas etíopes têm bases em Wajid e Huddur.



Um funcionário somali disse que as forças locais estavam a acompanhar a caravana que se dirigia de El Barde para Huddur.



O presidente da Câmara de Huddur, Omar Abdullahi Mohamud, disse ao serviço somali da Voz da América (VOA) que os combates começaram após as emboscadas do al-Shabab.



"Os combates começaram depois de os elementos anti-paz terem atacado a caravana militar etíope e somali que se dirigia para Wajid e Huddur, iniciando o seu ataque com explosões", disse Mohamud.



"As tropas repeliram o ataque e a situação está calma".



Mohamud afirmou que os militantes perderam cerca de 50 combatentes.



Um alto funcionário regional somali que pediu para não ser identificado disse à VOA Somali que a emboscada mais intensa teve como alvo as tropas etíopes que escoltavam suprimentos militares para soldados etíopes em Wajid.



Ele disse que quando esse comboio deixou a cidade de Yeed no sábado, passou a noite perto da aldeia de Booco, cerca de 40 quilômetros ao norte de Wajid.



"Ao amanhecer, o comboio retomou a sua viagem em direção a Wajid, mas foi emboscado pelo al-Shabab", disse.



"Ouvimos que dois veículos foram atingidos por explosões".



Segundo ele, os combates prolongaram-se durante horas.



O Al-Shabab reivindicou a responsabilidade pela emboscada. Num comunicado, o Al-Shabab afirma ter matado 167 soldados etíopes, destruído veículos militares e apreendido um esconderijo de armas e munições. Os números relativos às baixas fornecidos por ambas as partes não foram verificados de forma independente.



Entretanto, o embaixador da Etiópia na Somália, Mukhtar Mohamed Ware, disse à VOA que viu a reivindicação do al-Shabab nas redes sociais e descreveu-a como "propaganda".



"Eles podem tentar [atacar as forças etíopes], mas não podem sequer disparar por mais de 10 minutos contra as forças de defesa da Etiópia", disse ele.

"Este é um exército profissional; está muito bem equipado, muito bem organizado, está sempre a atacar duramente quando se trata do al-Shabab, por isso isto é uma mera propaganda; não é mais do que uma propaganda contra a Etiópia e contra as forças de defesa etíopes."



Ele rejeitou a declaração do al-Shabab, que rotulou as tropas etíopes de "cruzados".



"Não somos cruzados; estamos lá ao abrigo das decisões da União Africana e da comunidade internacional para apoiar o governo legítimo da Somália no seu esforço para estabelecer a paz neste país. Portanto, isto é uma mera propaganda feita pelo al-Shabab que é do conhecimento geral".



A Etiópia tem milhares de tropas na Somália a servir como parte da Missão de Transição da União Africana, ou ATMIS, e outras forças na Somália que estão lá com base em acordos com o governo em Mogadíscio.



Uma fonte de segurança disse à VOA que as tropas emboscadas não faziam parte da ATMIS.