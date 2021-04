Al-Shabab ataca bases militares no sul da Somália

O grupo militante Al-Shabab lançou ataques contra as forças militares da Somália na região de Lower Shabelle, disseram autoridades regionais da Somália.

Os ataques na madrugada de sábado, por volta das 4 da manhã, horário local, tiveram como alvo bases militares nas cidades de Barire e Awdhegle, no sul da Somália.

As bases operacionais avançadas são operadas por militares somalis para proteger várias pontes ao longo do rio Shabelle, que as autoridades dizem que são fundamentais para impedir a entrada de veículos com explosivos em Mogadíscio.

Os ataques começaram com carros-bomba suicidas em ambas as bases, seguidos por ataques de infantaria, disseram autoridades regionais.

Falando ao serviço somali da VOA, Abdulkadir Mohamed Nur Siidi, governador da região de Lower Shabelle, confirmou os ataques. Siidi disse que os militantes dispararam morteiros nas aldeias vizinhas de Sabiid e Anole.

Mais ataques de morteiros foram relatados nas proximidades da cidade de Jannaale. Nos últimos anos, o Exército Nacional da Somália, em operações conjuntas com as forças da missão regional de manutenção da paz, a Missão da União Africana na Somália, ou AMISOM, recapturou essas aldeias que antes estavam sob o controle de militantes do Al-Shabaab.

Os ataques de morteiros de sábado podem ter sido um esforço para interromper possíveis reforços para as forças do governo, disseram autoridades somalis.

As forças do governo parecem ter repelido o ataque a Awdhegle e defendido uma ponte importante usada por civis e militares, mas houve combates intensos na cidade de Barire, acrescentaram as autoridades.