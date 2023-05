Al Ahly coroado campeão da Basketball África League 2023

Na final entre duas equipas que vieram de conferências diferentes, pois o Al Ahly foi segundo na Conferência Nilo com um pecúlio de 4-1 (4 vitórias e uma derrota para o Petro Atlético de Luanda) e o AS Douanes que foi segundo da Conferência Sahara com 3-2 na sua performance (elimando o então campeão US Monastir da Tunísia), foram os egípcios a assumirem o favoritismo logo de início.

O Al Ahly conseguiu um registo de 7-1 durante a fase de grupos da Conferência do Nilo e Playoffs, derrotando o Rwanda Energy Group e o Stade Malien do Mali nas quartos-de-final e semifinais, respetivamente, para avançar para as finais.

Em uma final muito disputada, o Al Ahly venceu o primeiro quarto por 17 a 10, mas o AS Douanes lutou para vencer o segundo quarto por 23 a 21 e chegar ao intervalo com uma vantagem de 38 a 33 a favor dos egípcios. No segundo tempo, o atacante do Al Ahly Anunwa Omot e Corey Webster formaram uma combinação imparável que melhorou instantaneamente a sua intenção de ataque, vencendo o terceiro quarto por 25-13.

O AS Douanes tentou revirar, mas a vitória por 19 a 17 no quarto período não foi suficiente para garantir a conquista do campeonato, já que o Al Ahly terminou o jogo vitorioso, com o resultado final de 80-65, levantando o troféu da BAL pela segunda vez.9

Após o jogo, o presidente da BAL, Amadou Gallo Fall, e o presidente da FIBA África, Anibal Manave, presentearam o Al Ahly com o BAL Championship Trophy e o extremo do Al Ahly Anunwa “Nuni” Omot venceu o troféu Hakeem Olajuwon e ser considerado o MVP da BAL (Most Valuable Player) de 2023. Omot registrou médias por jogo de 18,9 pontos, 3,5 ressaltos e 2,1 assistências durante a temporada, com 22 pontos na final.

Refira-se que o Stade Malien derrotou sexta-feira, 26 de Maio, o Club Atlético Petróleos de Luanda (Petro de Luanda), de Angola, por 73-65, no jogo do terceiro lugar.