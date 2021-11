Ainda não há candidatos à presidência da UNITA

Começa nesta quinta-feira, 4, o período de apresentação de candidaturas à presidência da UNITA, mas até ao momento nenhum militante manifestou a sua intenção de concorrer no XIII Congresso que se realiza de 2 a 4 de Dezembro.

Adalberto Costa Júnior, presidente afastado pelo acórdão do Tribunal Constitucional que anulou a reunião magna dos maninhos em 2019, ainda não se pronunciou, enquanto Isaías Samakuva, actual presidente, disse à VOA que não será candidato, embora nada o impeça de o ser.

A Comissão Organziadora do Congresso, através do seu presidente Ruben Sicato, diz que todo e qualquer membro da UNITA pode apresentar-se como candidato ao cargo mais alto do partido, “basta a vontade do membro, não há nenhuma limitação".

Quanto ao facto de o presidente da UNITA ser automaticamente cabeça-de-lista às eleições gerais de 2020, Sicato diz que “só se saberá durante o congresso".

As conferências comunais começam já depois de amanhã, véspera do período de candidaturas que encerra a 11 deste mês.

Os delegados ao congresso das restantes províncias começam a chegar a Luanda no dia 29 e no dia 1 haverá um debate entre os delegados e os candidatos à presidência do maior partido da oposição.