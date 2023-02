Agricultores no Soyo dizem que poluição petrolífera está a afectar as suas colheitas

No Soyo, município petrolífero da província angolana do Zaire, habitantes e agricultores locais queixam-se da destruição e baixa de produção de várias culturas devido ao que dizem ser os efeitos da poluição causados por descargas de gases tóxicos das companhias petrolíferas na região.

Os produtores dizem haver redução drástica de culturas como cajueiros, coqueiros, mangueiras e até mandioqueiras sobretudo nas zonas litorais.

As autoridades administrativas do município e da província não se pronunciam, mas especialistas no assunto alertam que o impacto deste tipo de acidentes não é mínimo.



Alguns agricultores locais dizem que estão a ter enormes prejuízos com o que consideram ser poluição dos solos pelo petróleo, de suas culturas cuja a produção era considerável mas de um tempo a esta parte, desde a ocorrências de derrames e outros acidentes na produção de petróleo o negócio de caju e castanhas baixou muito, segundo Raul Paulo porta-voz de vários agricultores de cajueiros.

"Antigamente quando íamos colher podíamos encher até dez sacos de castanhas mas hoje não é possível, principalmente aqui no litoral os cajueiros já não dão, por causa da poluição de petróleo, os coqueiros também estão a secar, as mangueiras resistem mas o fruto sem qualidade nenhuma", disse



Paulo Maria é um dos produtores agrícolas do litoral do Soyo e diz que. "todos os coqueiros da parte litoral ficaram afectados.

“Neste preciso momento já não temos cocos, você por ano numa quinta podes ter cento e tal cajueiros e colher apenas 50, a 60 quilos”, disse.

“É esta crise que estamos a passar, já reclamamos várias vezes perante o nosso governo e nada só nos pedem para aguardar e nada", acrescentou



Nós tentamos ao telefone o contacto com o governador do Zaire Adriano Mendes de Carvalho mas não obtivemos resposta,

A VOA tentou falar com várias companhias petrolíferas que operam na região sem sucesso.

Fernando Ndua é especialista em produção de petróleo e gás e considera ser inevitável a contaminação de culturas e animais onde se produz petróleo.

"Estamos a falar de poluição de solos s da água por monóxido de carbono que necessariamente vai acabar por afectar as culturas e vai fazer cair a produção na referida zona", disse



Luiana Guerra é ambientalista e considera que.”se um derrame que é carregado pela água, para aquela zona específica é claro que vai contaminar os solos e pode prejudicar a produção porque torna os solos inférteis"

...

Luiana entende que podrá haver outras razões, para além dos acidentes com petróleo mas Bernardo de Castro outroambientalista diz q ue "não temos dúvida que poluição desta natureza acaba exactamente por destruir o ecossistema locaile pôr em

causa a produtividade e a sobrevivência da população vegetal e animal da área, e o impacto deste tipo de poluição sobre a natureza não é mínimo"....