Agressão a jornalista por agentes da guarda de fronteira gera onda de repúdio em Moçambique

O Instituto da Comunicação Social da África Austral Capítulo de Moçambique (Misa Moçambique) e o Fórum das Rádios comunitárias (Forcom) condenaram nesta terça-feira, 17, a “tortura” física que sofreu o jornalista e locutor, Rosário Cardoso, protagonizada por cinco agentes da Policia de guarda de fronteira em Milange, na província moçambicana da Zambézia.

A polícia refuta as acusações.



Aquelas organizações de defesa de liberdades de imprensa exigiram uma investigação criteriosa à agressão, ao mesmo tempo que o MISA comunicou a tomada de todas as providências para o apuramento pormenorizado dos factos, para a responsabilização dos agressores e travar casos recorrentes de agressões a jornalistas.



O jornalista da Rádio Comunitária Thumbine disse à VOA ter sofrido uma brutal agressão por parte de cinco agentes do quinto regimento da guarda de fronteira em Milange, no domingo, 15, depois de o terem retido por mais de duas horas numa rua da vila, quando regressava da emissão, cerca das 22 horas locais.



Rosário Cardoso terá levado mais de 10 "chambocos" por supostamente estar a circular fora da hora, o que terá provocado várias escoriações, tendo sido assistido no Centro de Saúde Urbano de Milange.



Um processo-crime foi aberto pelo jornalista contra os agentes da Polícia, mas o porta-voz da corporação, Sidner Lonzo, negou a as acusações, limitando-se a dizer que “não confere verdade” a agressão contra o jornalista.