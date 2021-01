Agenda para primeiros 100 dias de admnistração Biden

A proposta anunciada na noite de quinta-feira é um começo agressivo para um governo que disfrutará de pequenas maiorias no Congresso para trabalhar, especialmente porque surge no topo de uma agenda política repleta de uma ampla gama de prioridades democratas.

Isso inclui o combate às mudanças climáticas, a protecção dos direitos de voto e a reforma do sistema de imigração dos Estados Unidos. Também terá que competir pela atenção dos legisladores com um julgamento no Senado do antecessor de Biden, Donald Trump, que alvo de processo de impugnação a 13 de janeiro sob acusações de incitar uma multidão violenta que invadiu o Capitólio dos EUA quando a vitória eleitoral de Biden estava a ser certificada.

Desde o impulso histórico do presidente Franklin Roosevelt para promulgar partes importantes de seu "New Deal" da era da Depressão, começando no início dos anos 1930, todos os presidentes sucessivos foram medidos por quanto de sua agenda eles conseguem aprovar durante os primeiros 100 dias de suas administrações.

Biden parece determinado a enviar uma grande parte de sua agenda para o Congresso no início, dizem os especialistas. “Que outro presidente apareceu para defender um estímulo de 2 triliões logo de início?” perguntou Dan Mahaffee, vice-presidente sénior e director de políticas do Centro de Estudos da Presidência e do Congresso, com sede em Washington.

A comparação mais próxima, disse ele, foi com o início do governo Obama, no qual Biden era vice-presidente, quando o presidente assinou um pacote de estímulo económico de 787 biliões semanas após a sua posse.

Ao contrário de Obama, Biden terá de lidar com maiorias mais pequenas em ambas as câmaras.

No entanto, o seu plano é “ainda maior porque é um desafio duplo de saúde pública e económico”, disse Mahaffee.

“Uma profunda crise de sofrimento humano"

Ladeado pela vice-presidente eleita Kamala Harris em Wilmington, Delaware, Biden descreveu uma nação com necessidade urgente de ajuda após meses de bloqueios restringindo os gastos do consumidor e deixando uma devastação económica generalizada.

“Cerca de 18 milhões de americanos ainda dependem do desemprego, cerca de 400.000 pequenas empresas fecharam permanentemente as suas portas e não é difícil ver que estamos no meio de uma crise económica que ocorre uma vez em várias gerações com uma crise de saúde pública de várias gerações ”, disse Biden.

“Uma crise de profundo sofrimento humano está à vista e não há tempo a perder. Temos que agir e temos que agir agora. ” Mas, em uma amostra dos ventos contrários que Biden enfrenta, o senador republicano da Flórida, Marco Rubio, prontamente tuitou uma provável linha de resistência.

“O presidente eleito Biden serviu no Senado por mais de 35 anos. Então ele sabe que o plano que delineou esta noite não pode passar ‘rapidamente’ ”, escreveu Rubio. O senador pediu que dessem prioridade aos pagamentos aos americanos de rendimentos baixos e moderados.

O maior elemento da proposta de Biden é, de longe, aproximadamente o 1 trilião em pagamentos directos e outras medidas destinadas a apoiar indivíduos e famílias em dificuldades. Isso daria mais 1,400 dólares em pagamentos imediatos a acrescentar aos cheques de $600 assinados pelo presidente Trump no mês passado, e aumentaria e prolongaria a duração dos benefícios de desemprego.

Outros elementos do plano aumentariam o salário mínimo federal para 15 dólares por hora, protegeria os locatários do despejo e proporcionaria mais ajuda alimentar aos necessitados.

O plano de Biden também prevê 440 biliões de dólares em ajuda directa a pequenas empresas e governos estaduais, locais e tribais, que viram as receitas fiscais diminuir devido crise económica causada pela pandemia.

Finalmente, a proposta dedicaria 400 biliões a uma resposta federal muito maior à pandemia. Biden prevê um programa nacional de vacinação, expansão do teste de diagnóstico de vírus e apoio para escolas e profissionais de saúde.

Uma agenda muito mais ampla

O pacote apresentado por Biden na passada quinta-feira tornará-se-à a prioridade número um do seu novo governo, mas está longe de ser a única coisa que ele espera realizar nos seus primeiros meses no cargo. Outras prioridades políticas incluem:

Política externa: Depois de passar grande parte de sua carreira de 36 anos no Senado dos Estados Unidos servindo no Comiteé de Relações Externs daquela câmara, Biden prometeu consertar as relações com aliados e outros países alienados pela agenda isolacionista do governo Trump "América em Primeiro Lugar". Ele também promete convocar uma cimeira internacional centrada no combate à corrupção e ao nacionalismo militante.

Direitos de Voto : Os democratas há muito tempo estão ansiosos para aprovar uma expansão da Lei de Direitos de Voto, que visa reduzir a capacidade dos estados e localidades de dificultar ou restringir a capacidade dos cidadãos de votar nas eleições, e Biden deve pressionar por essas reformas .

Reforma da Justiça Criminal: Respondendo à indignação pública sobre uma série de assassinatos de afro-americanos desarmados pela polícia, Biden prometeu estabelecer uma comissão nacional de supervisão da polícia e investir em estratégias de policiamento comunitário destinadas a ajudar a diminuir as tensões entre a aplicação da lei e o comunidades que servem. Ele também apoia uma reforma abrangente das penas e programas para reduzir a actividade criminosa contínua dos que foram libertados da prisão.

Meio ambiente: Biden indicou que voltará a aderir ao Acordo do Clima de Paris e tomará outras medidas para tornar os Estados Unidos um líder global no esforço para reduzir as mudanças climáticas. Isso incluirá esforços para desfazer o descuramento da administração Trump dos regulamentos sobre a extração e queima de combustíveis fósseis e eficiência de combustível de carros e camiões.

Impostos: Biden espera revogar um enorme corte de impostos corporativos aprovado durante os anos de Trump, que reduziu a taxa de impostos paga por oproraçōes de 35% para 21%, e aumentar o imposto de renda dos americanos mais ricos. Ele prometeu que os impostos sobre pessoas que ganham menos de 400 mil dólares não aumentarão.

Imigração: Depois de quatro anos de um governo que foi abertamente hostil a muitas formas de imigração para os Estados Unidos, o governo Biden está a propor uma ampla reforma da imigração que criaria um caminho para a cidadania para mais de 11 milhões de imigrantes indocumentados. Também instalaria proteções permanentes para pessoas trazidas para o país ilegalmente quando crianças (os chamados “Dreamers” ), e reuniria crianças e pais separados na fronteira sob um programa de administração de Trump entretanto arquivado.

Infraestrutura e tecnologia verde: Biden prometeu dar início aos esforços há muito paralisados para reformar a infraestrutura em ruínas do país, começando com o que ele vê como um investimento de anos de cerca de 2 triliões de dólares em estradas, pontes, sistemas de trânsito entre outras. Ele combinaria isso com investimento em tecnologia verde, incluindo carros elétricos, agricultura sustentável e energia renovável.

O combate à narrativa de Trump

Mahaffee, do Centro de Estudos da Presidência e do Congresso, disse que Biden deve contar com pelo menos alguma cooperação do Congresso nos primeiros dias de sua administração.

“O consenso no Congresso, mesmo com um Senado 50-50, é que é preciso agir sobre a economia”, disse ele.

“A lenta implantação da vacina é visível, a contínua perda de empregos - isso concentra a atenção dos legisladores.”

Mas Mahaffee prevê que a administração Biden pressionará por grandes conquistas fora da área de alívio económico imediato como meio de se opor a uma afirmação falsa, mas persistente, do presidente Trump e de seus mais ardentes apoiantes de que a recente eleição foi de alguma forma fraudulenta e que a presidência de Biden é ilegítima.

“O desafio para o presidente Biden será essa narrativa de ilegitimidade que ele enfrentará fora de Washington, vinda de partidários de Trump, talvez do próprio ex-presidente e de outros na mídia da direita”, disse ele.

“Acho que eles vão sentir a necessidade de agir em grande para mostrar resultados e progresso para mudar essa narrativa de alguma maneira”.