ONU diz serem necessários 138 milhões de dólares para ajudar moçambicanos afectados por ciclones e cólera

O Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA) disse que as organizações humanitárias que ajudam os cerca de um milhão de moçambicanos afectados por ciclones e pela actual epidemia de cólera necessitam de 138 milhões de dólares.

Aquela agência estima que 975 mil pessoas estejam a precisar de ajuda em Moçambique, sendo a província da Zambézia, a a mais afectada com meio milhão de pessoas atingidas.



Desde setembro, a doença já matou 124 pessoas no país.

O escritório acrescentou que 40 entidades estão envolvidas no apoio humanitário e de emergência com o objectivo de chegar a 80% da população estimada, da qual 300 mil pessoas já receberam algum tipo de ajuda.

Há algumas semanas o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana pediu ajuda da comunidade internacional para os governos de Moçambique e Malaui enfrentarem a epidemia de cólera.

Nos meses de Fevereiro e Março, o centro do país foi afectado duas vezes pelo ciclone Freddy, que deixou 169 mortos, 700 feridos, mais de 130 mil casas destruídas e mais de 50 mil deslocados, além de muitos dados em infraestruturas e campos de cultivos.

No dia 13, em nota, a Embaixada americana em Maputo informou que a Agência para o Desenvolvimento Internacional (USAID), do Governo dos Estados Unidos, disponibilizou um valor superior a seis milhões de dólares de assistência humanitária urgente às vítimas do ciclone Freddy em Moçambique.

Na ocasião, 5.750 milhões de dólares foram alocados através do Programa Mundial de Alimentação (PMA), da Organização Internacional para as Migrações (OIM) e do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), enquanto mais 450 mil dólares foram entregues à organização Care International para apoiar na distribuição de abrigo e água, saneamento e kits de higiene.