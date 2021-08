Afrobasket 2021: Angola defronta o Senegal nos quartos-de-finais da prova

Depois de um desempenho abaixo do esperado na fase de grupos, ao ficar em terceiro lugar, a selecção de Angola venceu o Egipto e passou aos quartos-de-finais do Afrobasket 2021, que decorre em Kigali.

Com 16 pontos do capitão Carlos Morais, os angolanos venceram os faraós por 70-62 e agora defrontam o Senegal amanhã.

Cabo Verde, outro lusófono na prova, foi primeiro do Grupo A, em que estava Angola, e passou directamente para a próxima fase.

Os Tubarões Martelo vão defrontar na quinta-feira, 2, Nigéria ou Uganda que disputam hoje a passagem à fase seguinte.

Quénia e Sudão do Sul também procuram hoje passar aos quartos-de-finais.

Uma nota de destaque é a eliminação do Ruanda que, depois de vencer Angola e a República Democrática do Congo, perdeu ante Cabo Verde e ficou no segundo lugar no Grupo A.

Entretanto, na repescagem perdeu frente a Guiné-Conacri por 72-78.

Jogos dos quartos-de-finais:

Amanhã: Senegal-Angola e Costa do Marfim-Guiné-Conacri.

Quinta-feira: Tunísia- Vencedor de Quénia-Sudão do Sul e Cabo Verde-Vencedor de Nigéria-Uganda.

A final realiza--se no domingo, 5.