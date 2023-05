Afro-americano vai chefiar forças armadas americanas

Pela primeira vez nos últimos 30 anos um afro-americano vai comandar todos os ramos das forças armadas americanas.

Notícias em vários portais americanos disseram que o presidente Joe Biden escolheu o General da Força Aérea Charles Brown para ser o próximo Chefe de Estado Maior General das Forças Armadas americanas que assim se tornará no primeiro afro-americano a assumir esse cargo desde 1993 quando o General Colin Powell deixou esse cargo que ocupava desde 1989.

A nomeação de Brown terá que ser confirmada pelo Senado onde ele deverá comparecer para fazer face a perguntas por parte dos membros do Comité das Forças Armadas que depois decidem se devem enviar a sua nomeação para a totalildade dessa câmara.

Em 2020 0 General Brown tinha feito história quando se tornou no primeiro afro-americano a chefiar a Força Aérea americana, após ter sido nomeado para cargo pelo então presidente Donald Trump. O general Brown é ainda o Chefe de Estado Maior da Força Aérea

Antes disso tinha ocupado o cargo de comandante da força aérea no Pacifico onde comandava 46.000 militares.

As operações desse comando espalham-se por metade do mundo, incluindo as atividades da força aérea americana no Japão, Coreia, Havai, Alaska e Guam.

Antes de ocupar essa posição em 2018, o general Brown foi vice-comandante do Comando Central das Forças Armadas Americanas, onde chefiou a componente aérea e levou a cabo operações contra o Estado Islâmico no Iraque, Síria e Afeganistão.

Antes disso, foi director de operações, disuassão estratégica e integração nuclear da força aérea americana na Europa e África com base na Alemanha.

A sua confirmação pelo Senado irá significar que pela primeira vez na história americana a defesa dos Estados Unidos estará nas mãos de afro-americanos pois o secretário de Defesa é actualmente o General (na reforma) Loyd Austin.

Outro general afro-americano, Michael Langley, chefia o Comando Africano das Forças Armadas americanas (AFRICOM).