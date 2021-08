Afeganistão: Explosão nas imediações do aeroporto de Cabul

Os militares dos EUA confirmaram nesta quinta-feira que uma grande explosão ocorreu fora do aeroporto de Cabul, no Afeganistão, enquanto o transporte aéreo liderado pelos EUA de milhares continuava dentro do complexo.

"Podemos confirmar uma explosão fora do aeroporto de Cabul. As vítimas não estão claras neste momento. Forneceremos detalhes adicionais quando pudermos", disse o porta-voz do Pentágono, John Kirby.

Autoridades americanas e aliadas disseram ter informações de que terroristas suicidas ameaçavam atacar o aeroporto.