21 adolescentes morrem em circunstâncias misteriosas na África do Sul

Pelo menos 21 adolescentes, os mais novos possivelmente com apenas 13, morreram no fim-de-semana após uma noite fora numa taberna de um município na África do Sul, numa tragédia cuja causa permanece pouco clara.



Pensa-se que muitos eram estudantes que celebravam o fim dos seus exames do liceu no sábado à noite, segundo autoridades provinciais.



Não havia feridas visíveis nos corpos. As autoridades descartaram uma debandada como causa possível e disseram que as autópsias determinariam se as mortes poderiam estar ligadas a envenenamento.



Multidões de pessoas, incluindo pais cujos filhos estavam desaparecidos, reuniram-se no domingo à porta da taberna onde a tragédia aconteceu na cidade de East London, enquanto veículos mortuários recolhiam os corpos, segundo um correspondente da AFP.

Altos funcionários do governo apressaram-se a chegar à cidade do sul. Entre eles encontrava-se o Ministro da Polícia Nacional Bheki Cele, que se desfez em lágrimas após ter saído de uma morgue onde estavam os corpos das vítimas.



"É uma cena terrível", disse ele aos repórteres. "Eles são bastante jovens. Quando lhe dizem que têm 13, 14 anos e vão lá e os vêem".



O governo provincial do Cabo Oriental disse que oito raparigas e 13 rapazes tinham morrido. Dezassete foram encontrados mortos dentro da taberna. Os restantes morreram no hospital.



A bebida é permitida para maiores de 18 anos nas tabernas da cidade, vulgarmente conhecidas como shebeens, que muitas vezes se estabelecem lado a lado com casas de família ou, em alguns casos, dentro das próprias casas.



Mas os regulamentos de segurança e as leis da idade para consumo de álcool nem sempre são aplicados.



"Temos uma criança que estava lá, que faleceu no local", disseram os pais de um rapaz de 17 anos.



"Esta criança, não estávamos a pensar que ia morrer desta forma. Esta era uma criança humilde, respeitosa", disse a mãe Ntombizonke Mgangala, de luto, ao lado do marido fora do necrotério.



O Presidente Cyril Ramaphosa, que participa na cimeira do G7 na Alemanha, enviou as suas condolências.



Manifestou preocupação "com as circunstâncias relatadas em que tais jovens se reuniram num local que, à primeira vista, deveria ser interdito a menores de 18 anos".



As autoridades estão agora a considerar a possibilidade de rever os regulamentos de licenciamento de bebidas alcoólicas. A África do Sul está entre os países da África onde se consome mais álcool.



"É absolutamente inacreditável;... perder 20 vidas jovens sem mais nem menos", disse o primeiro-ministro provincial Oscar Mabuyane, visivelmente chocado.



Ele estava a falar com os repórteres antes do número ter sido actualizado para pelo menos 21.



Ele condenou o "consumo ilimitado de álcool".



"Não se pode negociar no meio da sociedade desta maneira e pensar que os jovens não vão fazer experiências", disse ele de fora da taberna, numa zona residencial chamada Scenery Park.



Garrafas vazias de álcool, perucas e uma faixa roxa que dizia "Parabéns" foram encontradas espalhadas na rua poeirenta do lado de fora da Taberna Enyobeni de dois andares, de acordo com Unathi Binqose, um funcionário do governo de segurança que chegou ao local ao amanhecer.



"Nenhum sinal óbvio de ferimento"

À AFP, Bingose excluiu a debandada como a causa de morte: "Não há feridas abertas visíveis".



"Os forenses (investigadores) irão recolher amostras e testar para ver se houve qualquer tipo de envenenamento", disse ele, acrescentando que o bar estava sobrelotado.



O jornal local DispatchLive noticiou no seu website: "Os corpos estão estendidos sobre mesas, cadeiras e no chão, sem sinais óbvios de ferimentos".



Os pais e funcionários disseram que compreendiam que muitos dos mortos eram estudantes que celebravam o final do ano escolar, após o fim dos exames do liceu.



A televisão local mostrou polícias a tentar acalmar uma multidão de pais e espectadores reunidos fora do bar, que se situa na costa do Oceano Índico, a quase mil quilómetros a sul de Joanesburgo.