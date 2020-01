Administrador Municipal de Benguela em prisão preventiva

O Tribunal de Benguela decretou nesta terça-feira, 14, a prisão preventiva do administrador municipal de Benguela, Carlos Guardado, acusado de peculato, corrupção, tráfico de influência e furto doméstico.



Detido no passado sábado, 11, o também primeiro secretário municipal do MPLA, partido no poder em Angola, deixou a cela do Serviço de Investigação Criminal (SIC) na tarde de hoje em direcção à cadeia do Cavaco.



Perigo de fuga e continuidade da acção criminosa são apontados como pressupostos para a prisão preventiva.



A VOA apurou que o “mandado de condução à cadeia” foi assinado também nesta tarde.



Outro mandado de prisão preventiva é o do antigo director provincial da Hotelaria e Turismo, João Bernardo “Kudy”, gestor financeiro na Administração Municipal de Benguela, acusado dos mesmos crimes.



A VOA sabe que a defesa defesa de Carlos Guardado vai impugnar a medida junto do juiz de turno.