Administrador Municipal de Benguela detido por suspeita de corrupção

O administrador municipal de Benguela, Carlos Guardado, foi detido em sua casa na manhã deste sábado, 11, um dia após a Procuradoria-Geral da República ter emitido o mandado de caputra, por suspeitas de corrupção, peculato, tráfico de influência e furto doméstico, soube a VOA.



Fonte conhecedora do processo-crime indica que supostas práticas de gestão danosa do erário e indícios de fraude em negócios de terrenos, sobretudo para o tráfico de influência, ditaram a detenção do também primeiro secretário municipal do MPLA.



Guardado vai ser presente ao Ministerio Público (MP) dentro de 48 horas, prazo que pode ser alargado para 72 horas, conforme o desenrolar dos acontecimentos.



Num breve comentário, o jurista Hipólito Capingala refere que a sua detenção é um procedimento normal nos termos da Lei das Medidas Cautelares em Processo Penal.



Na cela do Serviço de Investigação Criminal, entidade que executou o mandado, o administrador municipal encontrou o antigo director da Hotelaria e Turismo, João Bernardo “Kudy”, enquanto funcionário da Administração Municipal, suspeito dos mesmos crimes.



Em comunicado distribuído à imprensa, a Delegação Provincial do Ministério do Interior confirma as duas detenções e refere que ambos serão presentes ao MP para aplicação das medidas legais que se julgarem convenientes.



Contactado pela VOA, o advogado do administrador municipal, Bruno Costa, disse ser prematuro prestar declarações nesta fase do processo, até porque não seria ética e deontologicamente aceitável.



Já o Departamento Jurídico da Administração Municipal de Benguela assegura que está a trabalhar com a equipa de advogados para uma defesa à altura.