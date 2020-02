Administração Trump propõe cortar 21 por cento da ajuda externa em 2021

O Governo do Presidente americano Donald Trump defende um corte de 21 por cento da ajuda externa e dos programas sociais na proposta de orçamento 4,8 trilhões de dólares para o ano fiscal de 2021 que entrega nesta segunda-feira, 10, ao Congresso.



O orçamento tenta, por outro lado, aumentar fundos para combater o que a Adminsitração Trump considera ameaças económicas da China e da Rússia.

No ano passado, o Presidente tentou reduzir a ajuda externa, mas enfrentou a oposição do Congresso e não conseguiu, por isso, é pouco provável que em ano eleitoral os democratas que controlam o Congresso, aprovem os cortes propostos.



No capítulo das infraestruturas, a proposta de orçamento prevê um trilhão de dólares e tanto republicanos como democratas consideram que o setor é uma prioridade para o país.



Entretanto, considerando ser este um ano eleitoral, observadores duvidam se haverá acordo entre as duas bancadas, mesmo em temas em que aparentemente têm posições idênticas.



Em sentido contrário, o orçamento prevê aumentar os gastos militares em 0,3%, atingindo o montante de 740 mil e 500 milhões de dólares, com destaque para gastos com os veteranos de guerra.

Mas, o Chefe de Estado-Maior Conjunto, Mike Mullen, já advertiu que os cortes na ajuda externa poderão afetar a presença civil americana no mundo, que, tradicionalmente, ajuda a reduzir a necessidade de intervenção militar.



"Este é um momento em que são necessários mais investimentos na diplomacia e desenvolvimento", escreveu numa carta enviada aos principais líderes do Congresso.



O Governo americano encerrou o ano fiscal de 2019 com o maior défice orçamental dos últimos sete anos.