Administração Biden pede a Israel que proteja civis palestinianos

Israel está a enfrentar crescentes apelos da administração do Presidente dos EUA, Joe Biden, para que faça mais para evitar a morte de civis palestinianos, à medida que um novo dia de combates começou no domingo na Faixa de Gaza.



A cidade de Khan Younis, no sul da Faixa de Gaza, tem sido alvo de um ataque incessante dos militares israelitas desde o colapso, na sexta-feira, de uma trégua entre Israel e os militantes do Hamas.

De acordo com a Associated Press, Israel alargou as suas ordens de evacuação à medida que a sua ofensiva se desloca para a parte sul de Gaza, onde, segundo o país, se escondem muitos líderes do Hamas.



O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, afirmou no sábado que a campanha durará até que todos os reféns capturados pelo Hamas durante o ataque do grupo militante a Israel, a 7 de outubro, sejam devolvidos e o Hamas seja eliminado.



"Temos pela frente uma guerra dura", afirmou.



"Demasiados palestinianos inocentes foram mortos", afirmou a vice-presidente dos EUA, Kamala Harris, no sábado. "Francamente, a escala do sofrimento dos civis e as imagens e vídeos que chegam de Gaza são devastadores", afirmou a partir da conferência sobre o clima COP 28, no Dubai.

O secretário da Defesa dos EUA, Lloyd Austin, disse que, embora o "apoio dos EUA à segurança de Israel não seja negociável", avisou pessoalmente Israel de que, se não tomasse medidas para proteger os civis, corria o risco de os radicalizar.



"Neste tipo de luta, o centro de gravidade é a população civil. E se a empurrarmos para os braços do inimigo, substituímos uma vitória tática por uma derrota estratégica", disse Austin no Fórum de Defesa Nacional Reagan em Simi Valley, Califórnia.



No fórum de líderes políticos e militares e outros, Austin pressionou Israel a expandir drasticamente o acesso de Gaza à ajuda humanitária e renovou os apelos dos EUA para uma solução de dois Estados para resolver o conflito israelo-palestiniano.



Vítimas civis



Pelo menos 200 palestinianos foram mortos desde o colapso da trégua entre Israel e o Hamas na manhã de sexta-feira, elevando o número de mortos em Gaza desde o ataque do Hamas em outubro para mais de 15.200 pessoas e mais de 40.000 feridos, de acordo com o ministério da saúde do Hamas em Gaza. Segundo o ministério, 70% dos feridos são mulheres e crianças.



Cerca de 2 milhões de palestinianos, quase toda a população de Gaza, estão agora amontoados na metade sul do território. Estão a ficar sem espaço para fugir e procurar abrigo. O Gabinete de Coordenação dos Assuntos Humanitários das Nações Unidas calcula que cerca de 80% da população de Gaza tenha sido deslocada internamente.



As forças armadas israelitas afirmaram no sábado ter atingido mais de 400 alvos do Hamas em toda a Faixa de Gaza durante o dia anterior, recorrendo a ataques aéreos e a bombardeamentos de tanques e navios de guerra. Entre eles, mais de 50 ataques a Khan Younis e zonas circundantes na metade sul de Gaza.