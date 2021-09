Em marcha, Adalberto Costa Júnior diz que UNITA está preparada para ganhar eleições

Milhares de pessoas marcharam neste sábado, 11, em Luanda para pedir eleições livres, justas e transparentes, num evento organizado pela UNITA, mas que teve a participação do Bloco Democrático e PRS, todos na oposição.

O presidente do principal partido da oposição, Adalberto Costa Júnior, garantiu que a UNITA está preparada para ganhar as eleições de 2022.

Os manifestantes, na sua maioria jovens, gritavam palavras de ordem e empunhavam cartazes com dizeres como "voto livre, igual e transparente", "tratamento igual para todos os concorrentes", "votar no local de residência" e ainda "bilhete de identidade para todos os angolanos".

A iniciativa da UNITA foi anunciada na segunda-feira, 6, depois do Parlamento ter aprovado no dia 1 a Lei de Alteração da Lei Orgânica das Eleições Gerais apenas com votos a favor do MPLA, no poder, que no entanto foi vetada na quinta-feira, 9, pelo Presidente João Lourenço.

Apesar da oposição ter saudado ontem a decisão de Lourenço, a UNITA manteve a marcha que teve a adesão de outros partidos.

O Presidente da UNITA marcou presença no Largo Primeiro de Maio.

Em breves declarações à imprensa, Adalberto Costa Júnior disse que o seu partido “está preparado para ganhar as eleições” de 2022 e classificou de “passo importante” para a democracia o veto do Presidente.

Não há informações de distúrbios ou repressão policial, mas o evento ainda não terminou.