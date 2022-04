Actor Will Smith renuncia à Academia de Hollywood 

O actor americano Will Smith renunciou nesta sexta-feira, 1, à Academia de Cinema, após ter esbofeteado, na noite do Óscar, o humorista Chris Rock e disse que aceitaria qualquer punição adicional que a organização lhe impuser.

Em comunicado, Smith, sublinhou que aceitará “todas e quaisquer consequências” pela sua atitude.

“Minhas acções na 94ª apresentação do Óscar foram chocantes, dolorosas e imperdoáveis", escreveu o actor que venceu seu primeiro Óscar pela sua actuação no filme “ King Richard”, no passado dia 27.

Ele reconheceu ter traído a confiança da Academia e privou “outros indicados e vencedores da sua oportunidade de comemorar e ser celebrado por seu trabalho extraordinário"

“Estou com o coração partido. Quero colocar o foco de volta naqueles que merecem atenção por suas conquistas e permitir que a Academia volte ao incrível trabalho que faz para apoiar a criatividade e a arte no cinema, continuou Smith que reconheceu que “mudar leva tempo e estou comprometido em fazer o trabalho para garantir que nunca mais permita que a violência ultrapasse a razão".

O presidente da Academia de Cinema, David Rubin, disse que a renúncia de Smith foi aceite.

"Continuaremos avançando com nossos processos disciplinares contra o Sr. Smith por violações dos Padrões de Conduta da Academia, antes da nossa próxima reunião do Conselho, agendada para 18 de Abril”, acrescentou Rubin.

Com a renúncia, Will Smith perde privilégios de voto com a sua renúncia, além de outros benefícios menos tangíveis que beneficiava por fazer parte da organização mais prestigiosa de Hollywood, que confere credibilidade da indústria a seus membros.

A decisão surge dois dias depois de o Conselho da Academia se ter reunido para iniciar um processo disciplinar contra Smith por violações contra os padrões de conduta do grupo.

A decisão pode apontar suspensão ou expulsão.

No domingo, Smith saiu do seu local na primeira fila do Dolby Theatre para o palco e deu uma bofetada em Chris Rock, que havia feito uma piada às custas da esposa de Smith, Jada Pinkett Smith.

Momentos depois, ele ganhou o seu primeiro Óscar.