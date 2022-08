Activistas detidos no Uíge colocados em liberdade

A Procuradoria da República (PGR) e os Serviços de Investigação Criminal (SIC), na província angolana do Uíge, libertaram os cinco activistas detidos na noite de sábado, 26, por suspeita de prepararem a comemoração de uma suposta vitória da UNITA nas eleições do passado dia 24.

Eles foram declarados inocentes e e colocados em librerdade na noite de ontem.



Jeconias Pascoal, advogado de defesa do activista Guimarães Canga, um dos detidos, disse à VOA que "foi ouvido pelo procurador que concluiu que não havia indíciações nenhumas que o associassem a práticas criminosas pelo que teve que ser solto e não lhe foi aplicada qualquer medida de coação”.

Pascoal acusou ainda as autoridades de infringirem a lei pela invasão da privacidade do activista e revelou que os seus pertences ainda não foram devolvidos..



“Preocupa-nos no entanto, pelo facto de o telefone dele encontrar-se na posse das autoridades, nós estivemos lá a solicitar o telefone, mas as orientações do procurador é que ele só vai receber o telefone na sexta-feira, é preocupante porque o telefone é algo individual e privado, pelo que ele disse a polícia teve acesso a informações privadas, acessou a conta dele do facebook, acessaram imagens e ele está preocupado com a sua privacidade” concluiu o defensor.

A VOA não conseguiu falar com os demais detidos e contactou o SIC no Uíge para comentários, mas sem efeito.