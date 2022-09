Activistas detidos antes da posse de João Lourenço colocados em liberdade por falta de provas

O Ministério Público colocou em liberdade na tarde desta segunda-feira, 19, dois activistas detidos dois antes da posse do Presidente e da vice-Presidente da República na semana passada.



Zola Álvaro, mais conhecido por Zola Mandela, do Movimento Cívico Mudei, e Alexandre Simão, da Sociedade Civil Contestatária, estiveram nas celas do Serviço de Investigação Criminal de Luanda, sob custódia do SIC-Geral, mas sem qualquer acusação formal.

Um tio de Zola Mandela, que preferiu não revelar o seu nonme, contou à VOA que “no dia 14 apareceram aqui (em casa) agentes do SIC, sem mandato de captura e levaram o miúdo, neste momento o miúdo encontra-se nas celas do SIC-de Luanda sob tutela do SIC-Geral”.



Por outro lado, o activista Geraldo Dala, admitiu que, embora sem confirmação, foram detidas “outras pessoas, entre elas três eram meninas”.



A VOA contactou Nestor Goubel, porta-voz do Comando Provincial de Luanda, que disse desconhecer a detenção dos activistas.