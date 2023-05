Acordo de cessar-fogo no Sudão aumenta esperanças de alívio em Cartum

CARTOUM, 21 Mai (Reuters) - Combates esporádicos entre as facções em guerra do Sudão foram reportados na capital Cartum, neste domingo, disseram moradores, após um acordo mediado pela Arábia Saudita e Estados Unidos para um cessar-fogo de uma semana aumentar a esperança de uma pausa no conflito de cinco semanas.

O acordo, assinado pelo exército e o grupo rival paramilitar Forças de Apoio Rápido (RSF) após negociações na cidade saudita de Jeddah, deve entrar em vigor na noite de segunda-feira com um mecanismo de monitoria apoiado internacionalmente. Também permite a entrega de ajuda humanitária.

Repetidos anúncios de cessar-fogo desde o início do conflito a 15 de Abril não conseguiram interromper os combates, mas o acordo de Jeddah marca a primeira vez que os lados concordarm numa trégua após as negociações.

Analistas dizem que não está claro se o chefe do exército, Abdel Fattah al-Burhan, ou o comandante do RSF, Mohamed Hamdan Dagalo, conhecido como Hemedti, são capazes de impor um cessar-fogo no local. Ambos indicaram anteriormente que procuram a vitória na guerra e nenhum deles viajou para Jeddah.

Estamos cansados desta guerra

Desde o início da guerra, 1,1 milhão de pessoas fugiram das suas casas, movendo-se dentro do Sudão ou para países vizinhos, criando uma crise humanitária que ameaça desestabilizar a região.

Os que ainda estão em Cartum lutam para sobreviver em meio a saques em massa, colapso dos serviços de saúde e escassez de alimentos, combustível, energia e água.

Testemunhas reportaram o som de confrontos no centro e sul de Cartum no domingo.

Safaa Ibrahim, residente de Cartum de 35 anos, disse à Reuters, por telefone, que espera que o acordo ponha fim ao conflito.

"Estamos cansados desta guerra. Fomos expulsos das nossas casas e a família se dispersou entre cidades no Sudão e no Egipto", disse ela.

"Queremos voltar à vida normal e à segurança. Al-Burhan e Hemedti têm que respeitar o desejo das pessoas pela vida."

De acordo com o texto do acordo de Jeddah, um comité incluindo três representantes de cada uma das partes em conflito, três da Arábia Saudita e três dos EUA irá monitorar o cessar-fogo.