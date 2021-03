Acidente de viação deixa 15 mortos na Califórnia

Um acidente entre um veículo de passageiros, conhecido por SUV, e um camião de carga numa estrada em El Centro, no Estado americano da Califórnia, nesta terça-feira, 2, provocou a morte de 15 pessoas, das quais 14 no momento do embate.

A última vítima mortal chegou ainda com vida ao Hospital Regional de El Centro, mas não resistiu.

O director do hospital, Adolphe Edward​, disse em conferência de imprensa que há seis pessoas feridas em tratamento.

A responsável pelo Departamento de Emergências, Judy Cruz, afirmou estimar que pelo menos 27 pessoas viajavam no veículo que se chocou contra o camião que carregava cascalho.

Mais duas pessoas foram encaminhadas para outro hospital da região.

O jornal The New York Times avançou que, em entrevista, o director Adolphe Edward afirmou que os integrantes do carro podiam ser imigrantes ilegais.

O hospital, no entanto, adiantou que não vai revelar a identidade das vítimas.