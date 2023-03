Acidente com dois helicópteros do exército americano deixa nove mortos em Kentucky

Nove pessoas morreram num acidente com dois helicópteros Black Hawk do Exército americano no Estado de Kentucky, na noite de quarta-feira, 29, informaram as autoridades nesta quinta.feira, 30.

Nondice Thurman, porta-voz de Fort Campbell, disse que as mortes aconteceram durante um treino de rotina.

Um comunicado de Fort Campbell acrescenta que os dois helicópteros HH-60 Black Hawk, parte da 101ª Divisão Aerotransportada, caíram por volta das 22 horas em Trigg County, a cerca de 48 quilómetros a noroeste de Fort Campbell, e que o acidente está sob investigação.

“No momento, o nosso foco está nos soldados e suas famílias ”, acrescentou o comunicado.

A porta-voz da polícia do Estado de Kentucky, Sarah Burgess, disse, por seu lado, que “o acidente ocorreu num campo, numa área arborizada” e que "até agora, não há relatos de danos a residências”.

Nick Tomaszewski, que mora a cerca de um quilómetro do local, disse ter visto dois helicópteros a sobrevoar a casa dele momentos antes do acidente.

“Por alguma razão, ontem à noite, minha esposa e eu estávamos sentados a olhar para a parte traseira da casa e eu disse: 'Uau, aqueles dois helicópteros parecem baixos e parecem meio próximos um do outro esta noite'”, contou Tomaszewski, acrescentando que os dois helicópteros deram a volta e, momentos depois, “vimos o que parecia ser fogos de artifício a explodir no céu”.

“Todas as luzes do helicóptero se apagaram...e então vimos um brilho enorme como uma bola de fogo”, concluiu.

Membros do Senado de Kentucky fizeram um minuto de silêncio na manhã desta quinta-feira em homenagem às vítimas do acidente.