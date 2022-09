Aceleradora de inovação aposta em criar 15 mil empregos na Guiné-Bissau

Em tempos de crise económica e financeira, uma organização não governamental guineense pretende criar cerca de 15 mil empregos e abranger mais de 120 mil jovens e mulheres.



A iniciativa do InnovaLab, uma aceleradora de inovação fundada por jovens guineenses, insere-se nos esforços da recuperação da economia guineense após a pandemia da Covid-19, com prioridade nos empreendedores.



Em entrevista à VOA, Adulai Bary, director executivo da InnovaLab, explica que a iniciativa Orik Capital visa “mobilizar até 21 milhões de dólares americanos para financiar empreendedores em três níveis do sector empresarial da Guiné-Bissau com duas componentes: uma de financiamento e a segunda tem a ver com o desenvolvimento do capital humano e da ecossistema do empreendedorismo”.



Bary lembra que o Estado continua a ser o maior empreendedor, mas não pode dar emprego a todas as pessoas, porque há milhares de guineenses que estão a sair das universidades, no país e no exterior.



Por isso “é preciso criar oportunidades”, explica Bary, para quem “hoje em dia o empreendedorismo é uma alternativa forte de desenvolvimento económico e de criação de riquezas e postos de trabalho”.

Mobilização de recursos



O director do InnovaLab lembra ainda que vários estudos indicam que um posto de trabalho pode sustentar entre 5 e 11 pessoas numa família.

Inspirado nos ouriques, que são caminhos nas bolanhas ou arrozais, “o projecto Orik Capital é um mecanismo catalisador da economia nacional”, refere Adulai Bary.

Fundado por jovens guineenses, o “InnovaLab” garante dispor de uma rede de parceiros que vai facilitar na implementação do projecto Orik Capital a nível nacional.



“São incubadoras especializadas em diversas áreas, nomeadamente agronegócios, serviços de tecnologia de informação e uma rede de parceiros que vamos usar como incubadoras”, diz.



O projecto Orik Capital pretende financiar e capacitar cerca de quatro mil empreendedores, através do microcrédito digital, bolsa do empreendedor e o capital de risco.



Para tal, segundo Adulai Bary, “é preciso mobilizar cerca de 21 milhões de dólares americano em cinco anos”, período durante o qual perspectiva “criar cerca de 15 mil empregos e abranger mais de 120 mil jovens e mulheres”.



Bary adianta ainda que, para a cobertura da fase piloto do Orik Capital, são necessários cerca de três milhões e meio de dólares e que o InnovaLab já conseguiu um milhão.



Entretanto, para obter mais fundos, o director executivo do InnovaLab afirma que, neste momento, está em discussão com vários potenciais financiadores do projecto.



Por exemplo, revela que, “com o apoio do Governo, já estamos em discussão avançada com Banco Islâmico de Desenvolvimento, com o Banco Africano de Desenvolvimento e a Agencia Francesa de Desenvolvimento).



Adulai Bary afirma não tem dúvidas que o Orik Capital vai mudar a vida de muitos empreendedores jovens e mulheres guineenses.